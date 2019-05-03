Глава минстроя Хакасии ушёл в отставку, не проработав и полугода

Абакан, , 08:37 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов принял заявление об отставке министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильи Кононенко. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 мая, в администрации главы региона.

Подчёркивается, что Кононенко ушёл в отставку по собственному желанию. Причины такого его решения не уточняются. Он был назначен на эту должность в январе 2019 года.

Справка: Илья Кононенко родился в 1979 году в городе Норильске. Окончил среднюю общеобразовательную школу №11 в Минусинске (Красноярский край). В Хакасском госуниверситете получил два высших образования («Юриспруденция» и «Экономика»). Являлся депутатом Минусинского горсовета.

Добавим, по версии местных массмедиа, отставка Кононенко может быть связана с энергетическим кризисом в Хакасии. Коммунальные предприятия региона задолжали энергетикам сотни миллионов рублей. Энергетики требуют погашения задолженности и грозят ограничительными мерами. В свою очередь, глава Хакасии ранее заявил о шантаже с их стороны. Разбираться в ситуации в Хакасию приезжал полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который подверг критике действия региональных властей.

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