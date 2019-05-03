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На Украине депутаты Рады нашли способ увеличить армию в мирное время

Политика

Война без объявления войны

На Украине депутаты Рады нашли способ увеличить армию в мирное время
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Солдаты ВСУ

Киев, 3 мая 2019, 08:11 — REGNUM  В Верховной раде Украины группа депутатов подготовила законопроект, который, по их мнению, позволит доукомплектовать украинскую армию. Об этом сегодня, 3 мая, сообщают «Украинские новости».

В данном законопроекте предлагается ввести понятие «особого периода». Суть «особого периода» в том, что он будет позволят призывать резервистов на службу без объявления мобилизации войск.

Срок службы призванных резервистов во время действия «особого периода» должен составлять до шести месяцев. При этом общий срок не может превышать 18 месяцев за весь период прохождения службы в «особый период».

По особому указу президента Украины резервисты могут быть задержаны на военной службе ещё на шесть месяцев или менее сверх предельного срока службы в «особый период».

Также предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей за уклонение от военной службы в «особый период». За уклонение предлагается наказывать штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет за неоднократное нарушение.

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Вооруженные силы Украины
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