На Украине идёт гражданская война — Коломойский

Иерусалим, , 07:56 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил. что конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой граждане Украины убивают друг друга. Об этом Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info.

Коломойский заявил, что события последних лет стоили Украине 13 млн населения. Он напомнил, что Украина потеряла Крым, Донбасс и несколько миллионов граждан просто уехали из страны в поисках лучшей жизни. Виноваты во всём этом бывший президент Украины Виктор Янукович, Российская Федерация, «революция достоинства», взаимная ненависть и гражданская война.

«Янукович, Россия и революция, естественно. Взаимная ненависть. Внутренний гражданский конфликт. Внутренняя гражданская война», — заявил Коломойский, говоря о виновных в бедах Украины.

Он также отметил, что гражданская война пока не распространилась на всю территорию Украины, но у неё есть горячая фаза — в Донбассе и холодная фаза на остальной Украине.

Также Коломойский пояснил, что холодная фаза гражданской войны на Украине — это взаимная ненависть в обществе. Проявляется она в виде «горячих событий». Прежде всего речь идёт об убийстве активистов и журналистов, в частности, убийстве Олеся Бузины с одной стороны и журналиста Павла Шеремета с другой.

Напомним, что действующий президент Украины Пётр Порошенко всегда пытался доказать, что никакой гражданской войны на Украине нет, а есть якобы «агрессия России».

Коломойский признает, что есть внутренний конфликт, но заявляет, что виновата в нём тоже Россия, которая якобы поддерживает одну из сторон.