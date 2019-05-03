Трамп отправил на рассмотрение Сената кандидатуру постпреда при ООН

Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Кандидатура Келли Крафт, предложенная американским президентом Дональдом Трампом в качестве нового постоянного представителя страны при ООН, отправлена на рассмотрение Сената Конгресса США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Сенатскому комитету по иностранным делам предстоит назвать дату слушаний, на которых выступит Крафт. Затем члены комитета решат, рекомендовать ли полному составу сенаторов утвердить её в новой должности. Окончательное голосование состоится в верхней палате конгресса.

По данным The Wall Street Journal, в администрации главы США высоко ценят Келли Крафт, в октябре 2017 года назначенную американским послом в Канаде. Отмечено также, что Трамп всерьез рассматривает 57-летнего дипломата в качестве преемницы Никки Хейли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпредом США при ООН была Никки Хейли. Она объявила о своей отставке осенью 2018 года.

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