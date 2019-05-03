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Медведева и Матвиенко осенью ждут на Кубе

Политика

Глава МИД Кубы в скором времени посетит Россию

Гавана, 3 мая 2019, 03:43 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совершат официальные визиты на Кубу осенью текущего года. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Иван Мельников во время поездки в Гавану.

Поездки Медведева и Матвиенко на Кубу состоятся «осенью с большой вероятностью», уточнил он. Мельников предположил, что Матвиенко в ноябре примет участие в праздновании юбилея кубинской столицы.

«Я думаю, что Валентина Матвиенко приурочит свой визит к 500-летию Гаваны», — сказал вице-спикер Госдумы ТАСС.

Кроме того, министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса в скором времени ждут в Москве, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Москве прошла встреча председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля с российским президентом Владимиром Путиным. Для кубинского политика визит в РФ стал первой зарубежной поездкой за пределы Карибского бассейна.

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Российско-кубинские отношения
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