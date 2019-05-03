Эксперт опроверг слова министра энергетики США о «ненадежном» газе

Москва, , 03:15 — REGNUM Большой опыт советских и российских поставок газа в Европу доказал их надёжность. Об этом заявил RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович, комментируя слова министра энергетики США Рика Перри, сравнившего российский газ с недорогим и ненадежным автомобилем.

Митрахович отметил, что аварии могут происходить в любой отрасли, однако в течение десятков лет было немного инцидентов, связанных с поставками газа. Это авария в Австрии и проблемы с экспортом газа на Украину в 2006 и 2009 годах, однако вины России в этих случаях не было.

«По мере строительства обходных газопроводов: «Северного потока», «Северного потока — 2», «Турецкого потока»… транзитные риски будут сокращаться. Опыт поставок за десятилетия показывает, что с ними всё в порядке», — сказал эксперт.

Поставки сжиженного природного газа из США не имеют особых преимуществ перед передачей топлива по трубопроводам. Это риски, связанные с танкерами, с возможной нехваткой топлива или переплатой за него, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Брюсселе сравнил российский газ с дешевым, но ненадежным автомобилем. Это на «BMW или Mercedes-Benz», заявил он.

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