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Власти ДНР назвали потери Киева в Донбассе за год

Политика

Более тысячи украинских военнослужащих дезертировали или пропали без вести

Донецк, 3 мая 2019, 02:29 — REGNUM  Потери Вооруженных сил Украины в ходе так называемой операции объединенных сил в Донбассе под командованием Сергея Наева превысили тысячу человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

Речь идет о периоде с 30 апреля 2018 года, когда генерал-лейтенанту Наеву было поручено руководство «операцией объединенных сил». Киев потерял 219 военнослужащих убитыми и 844 ранеными, уточнил Басурин.

Кроме того, 1252 украинских военнослужащих дезертировали или пропали без вести. Более 70 единиц боевой техники выведено из строя из-за отсутствия должного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Донецкой Народной Республики опровергли заявление Наева о том, что украинским силовикам якобы удалось занять 24 квадратных километра территории Донбасса и вернуть контроль над тремя населенными пунктами. Подразделения Народной милиции ДНР уверенно удерживают занимаемые позиции, подчеркнули в республике.

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Война в Донбассе
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