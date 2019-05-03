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Климкин предложил пронести по улицам портреты «замученных репрессиями»

Политика

Министр предложил альтернативу акции «Бессмертный полк»

Киев, 3 мая 2019, 01:48 — REGNUM  Шествие с портретами жителей Украины, «замученных во времена сталинских репрессий», предложил в качестве альтернативы российской акции «Бессмертный полк» украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом он написал 3 мая на своей странице в Facebook.

Так Климкин ответил на предложение одного из пользователей устроить вместо «Бессмертного полка» в Киеве подобную акцию с портретами участников конфликта в Донбассе, воевавших на стороне Украины.

«Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий», — написал украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России и ряде других стран пройдет акция «Бессмертный полк». Участники шествий пронесут по улицам городов и населенных пунктов портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

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