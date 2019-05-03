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В Гагаузии началась кампания по выборам башкана: Влах — первая

Политика

Фаворит гонки — действующий башкан Ирина Влах

Комрат, Молдавия, 3 мая 2019, 01:36 — REGNUM  В Гагаузии началась официальная кампания по выборам башкана (главы) автономии. Как передает ИА REGNUM, первым кандидатом, зарегистрировавшимся в ЦИК Гагаузии, стала действующий башкан Ирина Влах.

Также в Центризбирком поступили заявки на участие в выборах от инициативных групп, представляющих жителя Комрата Василия Аладова и общественника Михаила Влаха.

Претенденты на пост главы автономии должны собрать от 1,5 тыс. до 2 тыс. подписей в свою поддержку из 2/3 населенных пунктов Гагаузии.

Регистрация кандидатов на должность башкана продолжится до 30 мая. А выборы башкана состоятся 30 июня.

Фаворитом гонки является действующий башкан Ирина Влах. Ее оппоненты рассчитывают на срыв выборов из-за низкой явки. Согласно поправкам, недавно принятым Народным собранием Гагаузии, явка на выборах для признания их состоявшимися должна составить не менее 50%.

Читайте ранее в этом сюжете: Гагаузия: Додон помогает Влах переизбраться на пост башкана автономии

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