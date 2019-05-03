«Бессарабские румыны» выберут депутатов от Румынии в Европарламент

Кишинёв, , 01:22 — REGNUM Власти Румынии откроют в Молдавии 36 избирательных участков для голосования на выборах в Европарламент, которые состоятся 26 мая. Как сообщили в посольстве Румынии в Молдавии, 13 из них откроют в Кишиневе, еще два — в Бельцах, и по одному в 21 райцентре Молдавии, передает ИА REGNUM.

Румынию в Европарламенте представляют 32 депутата, срок полномочий которых пять лет. В Молдавии около полумиллиона жителей имеют гражданство Румынии, которое Бухарест в последние 15 лет предоставляет там по упрощенному режиму, считая Молдавию «вторым румынским государством», а молдаван — «бессарабскими румынами».

Вместе с тем, в различных румынских выборах по традиции принимать участие лишь очень небольшая доля проживающих в Молдавии граждан Румынии — около 10 тыс.