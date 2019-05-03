В Армении потребовали запретить службу российских пограничников в аэропорту

Ереван, , 01:16 — REGNUM Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи обратился к правительству Армении с требованием запретить пограничникам ФСБ России нести службу в армянском аэропорту «Звартноц». Согласно требованию, службу в армянском аэропорту должны нести только армянские пограничники.

Организация также предложила депутатам парламента Армении оспорить в Конституционном суде Армении законность договора между Москвой и Ереваном о статусе и деятельности российских пограничников на территории Армении, подписанного в 1992 году.

Это требование связано с последним инцидентом с участием украинского депутата в аэропорту «Звартноц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем утверждает, что пограничники в аэропорту «Звартноц» запретили ему въезд в страну по требованию России. После вмешательства посольства Украины, по словам депутата, ему всё-таки разрешили въезд в Армению.

Согласно межправительственному договору между Арменией и Россией, охрану государственных границ Армении с Турцией, Ираном, а также в международных аэропортах осуществляют погранслужба ФСБ России.

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи — неправительственная организация, которая осуществляет деятельность за счёт грантов от западных организаций и правительств.

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