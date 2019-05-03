Отражен очередной обстрел российской авиабазы в Сирии

Москва, , 01:02 — REGNUM Боевики предприняли очередную попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Атака была отражена, сообщил журналистам на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Обстрел велся 2 мая со стороны населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика, где удерживают позиции боевики незаконных вооруженных формирований. Все обстрелы отражены, пострадавших среди российских военнослужащих нет, ущерба объектам базы нанесено не было, уточнил он.

В течение минувших суток боевики также обстреляли город Алеппо, населенный пункт Хандрат в одноименной провинции и населенные пункты Махарда и Эс-Саклабия в провинции Хама, добавил Купчишин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Купчишин рассказал о 12 попытках обстрела авиабазы Хмеймим, предпринятых боевиками в апреле. В атаках были задействованы реактивные системы залпового огня и беспилотники, однако все обстрелы были отражены, а объекты базы не пострадали.

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