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Отражен очередной обстрел российской авиабазы в Сирии

Политика

В апреле боевики пытались обстрелять аэродром Хмеймим 12 раз

Москва, 3 мая 2019, 01:02 — REGNUM  Боевики предприняли очередную попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Атака была отражена, сообщил журналистам на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Обстрел велся 2 мая со стороны населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика, где удерживают позиции боевики незаконных вооруженных формирований. Все обстрелы отражены, пострадавших среди российских военнослужащих нет, ущерба объектам базы нанесено не было, уточнил он.

В течение минувших суток боевики также обстреляли город Алеппо, населенный пункт Хандрат в одноименной провинции и населенные пункты Махарда и Эс-Саклабия в провинции Хама, добавил Купчишин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Купчишин рассказал о 12 попытках обстрела авиабазы Хмеймим, предпринятых боевиками в апреле. В атаках были задействованы реактивные системы залпового огня и беспилотники, однако все обстрелы были отражены, а объекты базы не пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийскую авиабазу Хмеймим атаковали 12 раз за месяц

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Война в Сирии
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