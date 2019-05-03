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Коломойский назвал виновных в сокращении населения Украины

Политика

«Янукович, Россия и революция»

Киев, 3 мая 2019, 00:47 — REGNUM  Бывший украинский президент Виктор Янукович и российские власти якобы ответственны за уменьшение населения Украины на 13 млн человек после госпереворота в 2014 году. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Bigus.info, опубликованном на YouTube-канале издания.

По словам бизнесмена, власть Януковича привела к майдану, в результате чего Украина потеряла Крым и Донбасс, а её население заметно сократилось.

«Итоги — минус 13 млн населения, минус Крым, минус Донбасс», — заявил Коломойский и добавил, что виноваты в этом «Янукович, Россия и революция».

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Донбассе Коломойский назвал гражданской войной, в которой воюют «украинцы с украинцами». Этот конфликт, по его словам, «имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране».

Читайте ранее в этом сюжете: Коломойский о конфликте в Донбассе: «Воюют украинцы с украинцами»

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