В Армении требуют лишить мандата лидера крупнейшей оппозиционной партии

Ереван, , 00:16 — REGNUM Генеральная прокуратура Армении дала ход заявлению партии «Решение гражданина» против лидера самой крупной парламентской оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна, который также является одним из самых крупных предпринимателей Армении.

Партия «Решение гражданина» требует уголовного преследования в отношении Царукяна, если в ходе следствия выяснится, что он нарушил Конституцию и параллельно с парламентской деятельностью занимается предпринимательской деятельностью.

«Мы руководствовались этой процедурой, мы это сообщение направили в Специальную следственную службу, последней было поручено начать процедуру, предусмотренную статьей 180 Уголовно-процессуального кодекса, провести проверку, в результате которой орган предварительного следствия будет обязан дать правовую оценку», — отметил генеральный прокурор Артур Давтян.

Речь идет об активном участии фракции ППА и Гагика Царукяна в обсуждениях представленного правительством законопроекта о введении госпошлины на импортируемый цемент на последнем заседании парламента. Владелец крупного завода по производству цемента в Армении Царукян и члены его фракции защищали интересы местного производителя. Царукян с трибуны парламента говорил о проблемах сотрудников своего завода. ППА проголосовала против законопроекта.

Во внепарламентской партии «Решение гражданина» считают, что была нарушена Конституция, которая запрещает депутату заниматься предпринимательской деятельностью. Если следствие установит, что депутат Царукян занимается незаконной предпринимательской деятельностью, он будет лишен депутатского мандата.

«Нужно всего лишь более подробно изучить сообщение и найти ответы на все вопросы», — сказал Давтян.

Надлежащие органы обязаны дать сообщению ход. Гагик Царукян не возражает против этого. «Поскольку была подана жалоба, они обязаны дать ей ход», — сказал Царукян.

Этому сообщению о преступлении, выдвинутому против лидера ППА Гагика Царукяна, не был бы дан ход, если бы прокуратура не увидела здесь признаки явного преступления. О том, какие нарушения были зафиксированы, генпрокурор пока не сообщает.

«Это тот случай, когда в случае, если я заранее оглашу свое мнение, я ограничу действия должностного лица, который в 10-дневный срок подготавливает материалы. Я на данный момент увидел в этом сообщении сообщение о преступлении, предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом, которое должно быть расследовано и ему должна быть дана уголовно-правовая оценка. Будет дана уголовно-правовая оценка, затем, если у меня будет другая позиция, вы обязательно будете проинформированы об этом», — подчеркнул Артур Давтян.

ППА продолжает настаивать, что Царукян не нарушил Конституцию, по документам все в порядке, поскольку принадлежащий Царукяну бизнес передан в доверительное управление. Вице-спикер Национального собрания Ваге Энфиаджян назвал это заявление против руководителя их фракции «абсурдом».

"Это нелепые мысли, абсурдная инициатива, с самого начала обреченная на провал», — сказал Энфиаджян.

Партия «Решение гражданина» также обратилась к председателю Национального собрания Арарату Мирзояну, предложив ему создать временную комиссию по вопросу депутатской этики и провести расследование по данной проблеме, в случае нарушения требования Конституции обратиться в Конституционный суд с вопросом о прекращении полномочий депутата.

По словам депутата от ППА Ваге Энфиаджяна: «Если попытаются заниматься подобными спекуляциями, будут очень жесткая позиция и очень жесткие ответы».

В ППА свои контршаги пока не хотят обнародовать. Ваге Энфиаджян не подтвердил, но и не опроверг сегодняшнюю публикацию в СМИ о том, что в случае лишения Царукяна депутатского мандата все депутаты фракции в знак протеста откажутся от своих мандатов.

Пока материал готовился к публикации, председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян на своей странице в Facebook сообщил, что направил письмо главе парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагику Царукяну.

В письме, которое Мирзоян опубликовал в соцсети, отмечается, что выступление Гагика Царукяна в парламенте 19 апреля и последовавшие за ним интервью вызвали обеспокоенность и подозрения среди других парламентских и внепарламентских сил, а также широкой общественности о том, что г-н Царукян занимается бизнесом, в то время как в соответствии с Конституцией Армении депутатам запрещено лично участвовать в любом виде предпринимательства.

«Думаю, что вы должны представить исчерпывающие разъяснения по этому вопросу», — написал Мирзоян.