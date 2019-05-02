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Бойко призвал Зеленского не повторять ошибок Порошенко

Политика

«Этот безответственный курс ведет в политический тупик»

Бойко призвал Зеленского не повторять ошибок Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Гопак

Киев, 2 мая 2019, 23:25 — REGNUM  Избранный президент Украины Владимир Зеленский, сделавший очередное антироссийское заявление, повторяет ошибки «уходящего режима» Петра Порошенко. Об этом сообщил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook.

«Этот безответственный курс ведет в политический тупик, — написал Бойко. — … От нового президента ждут мира, а не повторения риторики режима Порошенко в стиле «прочь от Москвы».

По его словам, Зеленскому пора менять формат и готовиться к управлению государством, а также решать требующие диалога с РФ вопросы.

Напомним, 2 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook написал, что после того, как Крым вернулся в состав РФ, а в Донбассе началась война, из общего у России и Украины осталось только одно — госграница.

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