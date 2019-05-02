Коломойский о конфликте в Донбассе: «Воюют украинцы с украинцами»

Киев, , 23:03 — REGNUM Конфликт в Донбассе можно назвать гражданской войной. Об этом сообщил олигарх Игорь Коломойский в интервью журналистам украинского издания Bigus.info.

«Воюют (в Донбассе) украинцы с украинцами», — сказал бизнесмен, проживающий в Израиле.

Коломойский также добавил, что гражданский конфликт на Украине не распространился на всю территорию, однако «имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. после госпереворота в Киеве вспыхнула война в Донбассе. Новые власти Украины направили вооруженные силы Украины (ВСУ) и националистические батальоны против мирных жителей региона, не поддержавших незаконную смену власти в стране.