Эрдоган поддержал включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»

Анкара, , 22:07 — REGNUM Включение Боснии и Герцеговины в проект реализации газопровода «Турецкий поток» поддерживают в Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с членами президиума Боснии и Герцеговины в Анкаре.

По его словам, Турция окажет всестороннюю поддержку Боснии и Герцеговины в вопросе прохождения газопровода через территорию страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 г. министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что с 1 января 2020 года по обеим ниткам «Турецкого потока» может быть запущено голубое топливо.

Читайте также: Болгария использует российские трубы для своего участка «Турецкого потока»

По его словам, по одной из ниток газопровода планируется осуществлять поставки голубого топлива в Турцию, а вторая предназначена для транспортировки газа в Южную и Юго-Восточную Европу.

Читайте также: Сербия одобрила строительство «Турецкого потока» на своей территории