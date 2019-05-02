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В Душанбе еще не разрешили проведение акции «Бессмертный полк»

Политика

Заявка находится на стадии рассмотрения

Душанбе, 2 мая 2019, 21:25 — REGNUM  В Таджикистане не будет крупномасштабной акции «Георгиевская ленточка», проведение шествия «Бессмертный полк» остается под вопросом.

«Что касается проведения акции «Бессмертный полк» в Таджикистане в этом году, то посольство России совместно с представительством Россотрудничества в Таджикистане подали заявку в МИД республики, и сейчас она находится на стадии рассмотрения», говорится на сайте Российского центра науки и культуры («Россотрудничество»).

Там же отмечено, что георгиевскую ленту получить можно будет в Российских центрах науки и культуры — в Душанбе и Ходженте.

Напомним, что последние годы в Таджикистане власти не дают разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», аргументируя это то невозможностью обеспечить безопасность участникам шествия, то противоречием исламским традициям ношения портретов умерших людей. Тем не менее в предыдущие годы шествия «Бессмертного полка» в Таджикистане проходили, а сотрудники правоохранительных органов им не препятствовали.

В 2018 году с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по таджикистанской столице маршем прошли около 500 человек.

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«Бессмертный полк»
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