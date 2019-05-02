Четверг, 2 Мая 2019 года
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Куба обвиняет Трампа во лжи насчет военной поддержки Венесуэлы

Политика

Гавана снова выразила свою полную поддержку венесуэльскому президенту Николасу Мадуро

Куба обвиняет Трампа во лжи насчет военной поддержки Венесуэлы
Carlos Rodríguez
Николас Мадуро

Каракас, 2 мая 2019, 21:20 — REGNUM  Куба встретила энергичными возражениями угрозы американского президента Дональда Трампа подвергнуть остров «тотальному эмбарго» за предполагаемую военную поддержку Венесуэлы. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает испанское издание El Pais. «В Венесуэле нет ни военных операций, ни кубинских войск. Мы призываем международное сообщество остановить эту опасную эскалацию агрессии и сохранить мир. Довольно уже лжи», — написал в своем аккаунте в Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Аналогичным образом ответил советнику США по национальной безопасности Джону Болтону кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес. Во вторник, 30 апреля, Болтон обвинил кубинцев в том, что они играют «крайне значимую роль в поддержке Мадуро», а также участвуют в разведывательных операциях и консультировании, помогая контролировать армию и укреплять власть венесуэльского правительства.

«Болтон — паталогический лжец, который дезинформирует президента Трампа. В Венесуэле нет войск Кубы, и кубинцы не участвуют ни в военных операциях, ни в обеспечении безопасности. Там находится лишь медицинский персонал с гуманитарной миссией», — сказал Родригес. «Мы решительно протестуем против угрозы Трампа полной блокадой», — добавил он.

Тем не менее во вторник Гавана снова выразила свою полную поддержку венесуэльскому президенту Николасу Мадуро и сочла события того дня попыткой государственного переворота, спровоцированной Болтоном, госсекретарем США Майком Помпео и сенатором кубинского происхождения Марко Рубио. Последний, как отмечает официальное кубинское издание Granma, «не стремится утаить свою главную роль».

События в Венесуэле развернулись как раз в тот момент, когда США ужесточили давление на Кубу, ограничив денежные переводы и поездки на остров. С сегодняшнего дня Америка также начала применять Раздел III закона Хелмса-Бертона, который позволяет подавать иски в суд против иностранных предприятий, ведущих на Кубе коммерческую деятельность, связанную с использованием недвижимого имущества и активов, национализированных после триумфа революции. Эта законодательная инициатива вызвала шквал неприятия по всему миру.

С точки зрения Гаваны, все это части одного плана, который раскрыл Болтон, говоря о «тройке тираний» (Кубе, Венесуэле и Никарагуа), которые следует стереть с лица полушария. «Мир не может позволить себе продолжать бездействие, пока страны безнаказанно призывают уничтожить… Нужно действовать, пока не стало слишком поздно», — заявил недавно глава кубинского МИДа. Присутствие кубинцев в Венесуэле он оценил в 20 тысяч профессионалов, в основном врачей и медсестер.

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Политический кризис в Венесуэле
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