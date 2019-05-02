Куба обвиняет Трампа во лжи насчет военной поддержки Венесуэлы

Каракас, , 21:20 — REGNUM Куба встретила энергичными возражениями угрозы американского президента Дональда Трампа подвергнуть остров «тотальному эмбарго» за предполагаемую военную поддержку Венесуэлы. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает испанское издание El Pais. «В Венесуэле нет ни военных операций, ни кубинских войск. Мы призываем международное сообщество остановить эту опасную эскалацию агрессии и сохранить мир. Довольно уже лжи», — написал в своем аккаунте в Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Аналогичным образом ответил советнику США по национальной безопасности Джону Болтону кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес. Во вторник, 30 апреля, Болтон обвинил кубинцев в том, что они играют «крайне значимую роль в поддержке Мадуро», а также участвуют в разведывательных операциях и консультировании, помогая контролировать армию и укреплять власть венесуэльского правительства.

«Болтон — паталогический лжец, который дезинформирует президента Трампа. В Венесуэле нет войск Кубы, и кубинцы не участвуют ни в военных операциях, ни в обеспечении безопасности. Там находится лишь медицинский персонал с гуманитарной миссией», — сказал Родригес. «Мы решительно протестуем против угрозы Трампа полной блокадой», — добавил он.

Тем не менее во вторник Гавана снова выразила свою полную поддержку венесуэльскому президенту Николасу Мадуро и сочла события того дня попыткой государственного переворота, спровоцированной Болтоном, госсекретарем США Майком Помпео и сенатором кубинского происхождения Марко Рубио. Последний, как отмечает официальное кубинское издание Granma, «не стремится утаить свою главную роль».

События в Венесуэле развернулись как раз в тот момент, когда США ужесточили давление на Кубу, ограничив денежные переводы и поездки на остров. С сегодняшнего дня Америка также начала применять Раздел III закона Хелмса-Бертона, который позволяет подавать иски в суд против иностранных предприятий, ведущих на Кубе коммерческую деятельность, связанную с использованием недвижимого имущества и активов, национализированных после триумфа революции. Эта законодательная инициатива вызвала шквал неприятия по всему миру.

С точки зрения Гаваны, все это части одного плана, который раскрыл Болтон, говоря о «тройке тираний» (Кубе, Венесуэле и Никарагуа), которые следует стереть с лица полушария. «Мир не может позволить себе продолжать бездействие, пока страны безнаказанно призывают уничтожить… Нужно действовать, пока не стало слишком поздно», — заявил недавно глава кубинского МИДа. Присутствие кубинцев в Венесуэле он оценил в 20 тысяч профессионалов, в основном врачей и медсестер.