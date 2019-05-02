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Одна голова Плахотнюка вместо другой: кто «борется с коррупцией» в Молдавии

Политика

И.о. главы антикоррупционной прокуратуры назначена прокурор, посадившая экс-премьера Филата

Кишинёв, 2 мая 2019, 21:07 — REGNUM  И.о. главы прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии назначена прокурор Адриана Бецишор. Как передает ИА REGNUM, она сменит ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала Виорела Мораря.

В ближайшее время будет проведен конкурс на занятие должности главного прокурора по борьбе с коррупцией Молдавии, при этом наиболее вороятным кандидатом называют именно Бецишор.

С 2017 года она является заместителем главы антикоррупционной прокуратуры. Бецишор, как и ушедший в отставку Морарь, считается ставленницей лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

Она известна участием в самых громких делах политических последних лет, в том числе связанных с кражей 1 млрд. евро из банковской системы страны. Бецишор, в частности, была прокурором в деле осужденного за коррупцию экс-премьера Владимира Филата, а также мэра Оргеева Илана Шора — главного обвиняемого по делу о «краже миллиарда», осужденного судом первой инстанции, однако находящегося на свободе под протекцией Плахотнюка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отставку со скандалом

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Политический кризис в Молдавии
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