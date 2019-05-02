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В Молдавии глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отставку со скандалом

Политика

В СМИ его обвинили в коррупции и участии в преступных схемах

Кишинёв, 2 мая 2019, 20:55 — REGNUM  Глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии Виорел Морарь подал в отставку. Об этом сообщила 2 мая пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Мария Виеру, передает ИА REGNUM.

Отставке предшествовал ряд публикаций в молдавской прессе, где Мораря обвиняли во взяточничестве, участии в преступной схеме и попытке рейдерского захвата одного из предприятий.

Морарь все обвинения отверг и обратился к генеральному прокурору с ходатайством о проверке опубликованной в СМИ информации.

Виорел Морарь назначен главой Прокуратуры по борьбе с коррупцией в апреле 2016 года. Хотя формально он был назначен в результате конкурса, Морарь считается ставленником лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

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Политический кризис в Молдавии
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