В Молдавии глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отставку со скандалом

Кишинёв, , 20:55 — REGNUM Глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии Виорел Морарь подал в отставку. Об этом сообщила 2 мая пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Мария Виеру, передает ИА REGNUM.

Отставке предшествовал ряд публикаций в молдавской прессе, где Мораря обвиняли во взяточничестве, участии в преступной схеме и попытке рейдерского захвата одного из предприятий.

Морарь все обвинения отверг и обратился к генеральному прокурору с ходатайством о проверке опубликованной в СМИ информации.

Виорел Морарь назначен главой Прокуратуры по борьбе с коррупцией в апреле 2016 года. Хотя формально он был назначен в результате конкурса, Морарь считается ставленником лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.