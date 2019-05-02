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В Эстонии поставили под сомнение будущее электроэнергетики

Политика

По мнению профсоюза, квоты на СО2 – «грандиозная афера», губящая эстонскую электроэнергию

В Эстонии поставили под сомнение будущее электроэнергетики
LA(Phot) Keith Morgan
Электроэнергия

Рига, 2 мая 2019, 20:06 — REGNUM  Система постоянно дорожающих квот на выбросы углекислого газа ставит под угрозу существования эстонскую электроэнергетику и может привести к социальному кризису в регионе Ида-Вирумаа. Такое мнение высказал председатель правления Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев, передает национальный новостной вещатель rus.err.ee.

По словам Зайцева, сегодня Эстония полностью зависит в плане электроэнергии от внешних поставок: в первую очередь из Финляндии, которая закупает ее из Швеции, Норвегии и Дании. Около 80% мощностей эстонских электростанций простаивает и в 2019 году около 10% от всей численности работников Нарвских электростанций попадут под сокращение. Председатель профсоюза считает, что если такая тенденция продолжится, то значительно большее количество специалистов — от 1500 до 3000 человек — лишатся рабочих мест

Данная проблема обсуждается с мэром Нарвы, а также в департаменте конкуренции и министерстве экономики, добавил Зайцев. В случае если проблема не будет решена, профсоюз планирует организовать протестные акции в Таллине.

«Чтобы правительство осознало, что в регионе есть проблемы и есть проблемы с безопасностью в государстве, поскольку энергонезависимость — это безопасность», — подчеркнул Зайцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три месяца производство Enefit Energiatootmise, которое является подразделением энергетического концерна Eesti Energia, сократило 25 человек из-за ограничения время работы старых энергоблоков согласно директиве ЕС о промышленных выбросах. Работники электростанции обеспокоены возможным уменьшением заработной платы и дальнейшими сокращениями.

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