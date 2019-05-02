Встреча Лаврова и Помпео может состояться в Финляндии 6 мая – Госдеп

Вашингтон, 2 мая 2019, 19:41 — REGNUM 6 мая в Финляндии может состояться встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента.
По его словам, переговоры между дипломатами могут пройти в рамках министерского заседания Арктического совета в Рованиеми.
«Он (Сергей Лавров) будет там (в Финляндии), — сказал представитель Госдепа. — Я ожидаю, что у госсекретаря (Майка Помпео) будет такая возможность».
Как ранее передавало ИА REGNUM, 1 мая 2019 г. госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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