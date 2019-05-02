Украинскому посольству в Москве напомнили о трагедии в Одессе

Москва, , 19:18 — REGNUM Движение «Антимайдан» 2 мая провело у здания посольства Украины в Москве акцию «Помним», посвящённую трагедии в Одессе в 2014 году. Об этом сообщается на сайте движения.

По данным организаторов, участие в акции приняли около 500 человек, в том числе — известные правозащитники, политологи, общественные деятели. Они почтили погибших минутой молчания и выложили свечами слово «Помним». Кроме того, подобные акции состоялись более чем в 100 городах России и зарубежья.

Участница московской акции «Помним» адвокат Виолетта Волкова заявила, что виновные в «гнусном преступлении» 2 мая 2014 года «спокойно сейчас живут на Украине». Она подчеркнула, что такие преступления не имеют срока давности, и выразила надежду, что «не только рядовые исполнители, но и те, кто дал команду, однажды понесут ответственность, как это случилось в свое время на Нюрнбергском процессе».

Журналист Армен Гаспарян уверен, что звеньями одной цепи являются и пожар в Одессе 2 мая, и расстрелы в Мариуполе 9 мая, и убийство журналиста Олеся Бузины, и в каждом случаи исполнители до сих пор гуляют по украинским городам, чувствуя себя героями.

«2 мая стало сакральной датой для нашего поколения. К сожалению, тогда мы поняли, что 9 мая 1945 года все не было закончено. Теперь каждый год мы приходим к посольству Украины, чтобы помнили о трагедии не только мы. Чтобы те, кто это сделал, помнили, что возмездие рано или поздно произойдет», — сказал Армен Гаспарян.

Трагедия 2 мая 2014 года унесла жизни 48 человек. Они сгорели или были расстреляны при попытке покинуть подожжённый Дом профсоюзов в Одессе. Власти Украины отказались наказывать виновных.