Мустафа Найем утверждает, что его не пускали в Армению по требованию России

Ереван, , 18:40 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем утверждает, что пограничники Армении запретили ему въезд в страну по требованию России.

По словам украинского парламентария, в ночь на 1 мая в ереванском аэропорту «Звартноц» армянские пограничники ему объяснили, что он «нежелательное лицо» для третьей страны, не указав название этой страны, однако отказались разрешить ему въезд в Армению.

Проведя в аэропорту около трёх часов, Найем, в конце концов, смог пересечь границу благодаря усилиям сотрудников посольства Украины в Ереване и организаторов ереванского мероприятия, с целью участия в котором он прибыл в страну.

«На самом деле, у нас есть две возможности въезжать в страну: мы можем въезжать по дипломатическому паспорту и по обычному паспорту. Постольку-поскольку эта поездка у меня была неофициальная, то есть я не шел от парламента, а меня пригласили наши партнеры и друзья, то я приехал по обычному загранпаспорту и предъявил его на въезде пограничнику, сотруднику миграционной службы. Мне проверяли долго документы, а потом заявили, что на меня стоит отметка, что мне нельзя въезжать в Армению. Я спросил — почему, объяснили, что так вот написано, что «нежелательное лицо», у них в базе данных, в компьютере красным было написано, что нежелателен въезд. После чего на некоторое время он [сотрудник] ушел, вернулся с еще какими-то двумя людьми, и они начали расспрашивать детали: зачем я приехал, кто я, чем я занимаюсь? Еще раз ушли, вернулись через некоторое время, сказали: знаете, мы очень извиняемся, но это не Армения вам запрещает въезд в страну, а есть просьба третьей страны. Какой страны, они мне не заявили, наоборот, начали у меня спрашивать, может быть я подозреваю, какая это страна, «может Вы сами понимаете?». Я говорю: не понимаю», — цитирует украинского депутата армянская служба «Радио Свобода».

Мустафа Найем прибыл в Ереван для участия в международной антикоррупционной дискуссии, организованной Нидерландским институтом многопартийной демократии.

«Мы еще долго сидели в миграционной службе, после того, как подключилась наша консульская служба, организаторы мероприятия, они проверяли какие-то документы, и где-то часа через два, может быть два с половиной, меня пропустили уже в Армению. И потом я уже узнал и от местных политиков, и от сотрудников, и от нашего консульства, что есть действительно координация между Российской Федерацией и Арменией по спискам нежелательных лиц. Я вхожу в санкционный список Российской Федерации, и я подозреваю, что именно поэтому не пускали в Армению. И я так понимаю, что я не один, не первый. До этого случались такие же истории с нашими другими депутатами, которые приезжали сюда на другие мероприятия. И я так понимаю, что по поводу них тоже были вопросы, что они нежелательные персоны. А уже позже я узнал, что там же, на пропускном пункте, уже были сотрудники, я так понимаю, Погранслужбы Российской Федерации, ФСБ, они совместно ведут службу», — сказал Найем.

Служба национальной безопасности Армении пока не комментирует ситуацию.