В Москве почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая

Москва, , 18:52 — REGNUM Памятное мероприятие, посвященное пятой годовщине массового убийства русскоязычного населения Одессы, прошло 2 мая в Москве. В акции, организатором которой выступил Оргкомитет, в который входят «Левый Фронт», движение «Новороссия», «Партия Дела», незарегистрированная партия «Другая Россия» и другие организации, приняло участие несколько сотен человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе памятного митинга активисты пытались собрать пожертвования для политических заключенных — пророссийских активистов, которых по надуманным предлогам заключили под стражу на Украине и которым грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного. Присутствующие на акции граждане охотно жертвовали средства, пока стражи порядка не потребовали прекратить сбор денег. Свою позицию представители правоохранительных органов аргументировали тем, что у сборщика средств не было кассового аппарата и он не мог выдавать чеки всем, кто решил помочь заключенным в украинских тюрьмах.

Памятное мероприятие начал секретарь Федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. По его словам, массовые митинги русскоязычного населения в Одессе показали всю мощь «Русской весны», которая в конечном итоге была предана.

«Многие из тех, с кем мы стояли плечом к плечу, сложили головы, но мы показали, что, не смотря на мор последних десятилетий, не оскудела наша земля героями, не превратилась в водицу русская кровь. Почтим их память минутой молчания», — сказал Лапушкин.

Почтив память погибших, организаторы начали основную часть митинга, во время которой со сцены выступали наиболее известные представители патриотических движений России. Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков во время своего выступления предсказал неизбежность воссоединения Украины и России. Он убеждён, что Россия может существовать только в качестве империи. В противном случае страна просто исчезнет.

«Я убежден, что, как и в любой битве, которую вели Суворов и наши люди в Новороссии, это одна и та же битва — битва за могучую русскую империю, за союз Великой, Малой и Белой Руси. Нынешнее название Россия, Украина и Белоруссия по своей сущности, религиозно-православной составляющей, ложны. Только в этом понимании мы должны говорить о России. Погибшие в Одессе 2 мая — это погибшие солдаты нашей Российской империи. Мы — великороссы, малороссы и белороссы вместе с другими коренными народами России являемся той силой, что удерживает мировое зло. Только сдерживая мировое зло мы, русские, имеем смысл жизни на земле. Мы помним Одессу и помним нашу задачу — восстановление союза Великой, Малой и Белой Руси. С победой будущей нас», — сказал экс-офицер ГРУ.

По мнению члена Федерального совета «Партии Дела» Максима Калашникова, трагедии в Одессе можно было избежать. Для этого России необходимо было поддержать русскоязычных жителей Юго-Востока Украины.

«5 лет назад случилась страшная трагедия. Представить это было невозможно. Кто несет ответственность? Бандеровцы? По-моему, 50% или даже 60% ответственности несут те, кто не пришёл на помощь Одессе. Можно было избежать крови, этих сожжённых заживо, этой пятилетней войны. В 2014 году наступил момент истины. Мы увидели, что нами правят те же существа, которые Советский Союз разодрали. Мы увидели, что кем они были теми и остались. Слова о великой державе — это все для внутреннего электората. Одесса — плоды вековых усилий и завоеваний русского народа. Мы сразу увидели их обличие. Сразу отделились зёрна от плевел. Не по словам судите, а по делам. 5 лет назад был упущен великий шанс на воссоединение великороссов и малороссов. И сейчас беда приходит в Российскую Федерацию. Нам придётся драться здесь за целостность Российской Федерации. Потому что 2 мая была точка ветвления, уводящая нас к сегодняшнему кризису. Но я считаю, что мы это сражение выиграем. Давайте поклянёмся, что мы не допустим больше 1991 года, поклянёмся, что сохраним нашу Великую Россию, что на месте Российской федерации возникнет объединение малороссов, великороссов и белороссов. Да будет так», — высказался политик.

Протоиерей Всеволод Чаплин высказал мнение, что трагедия в Одессе должна стать уроком. Причём из этого события можно извлечь сразу три урока. Первый: нельзя примиряться с существованием нацизма. Священник убеждён, что нигде на земле не должно быть ни одного человека, который поддерживает эту чудовищную идеологию и никаких переговоров со сторонниками этой идеологии вести нельзя ни при каких обстоятельствах. Второй урок, по мнению отца Всеволода, заключается в том, что нельзя предавать тех, кто тебе верит.

«Предавать тех, кто в тебя верит и надеется — это хуже, чем потерять жизнь. Критикуют императора Николая Второго за то, что он вступил в первую мировую, защищая людей, которые надеялись на Россию. А не было бы России, если бы мы предали тех, кто поверил нам, ради собственного спокойствия. Увы, кто-то в наших коридорах власти решил, что не нужно защищать Харьков, Одессу, Херсон. Почему? Испугались столкновения с Западом. Третий урок: несмотря на то, что сегодня скорбный день, это и радостный день — пасхальное время. Это особый Божий знак — Господь нам показывает, что за нами победа. Потому что неправда и зло, даже если временно торжествуют, обречены в вечности и в земной жизни, если только люди, которые к этому злу причастны не покаются. Триединый русский народ, который составляет Великую, Малую и Белую Русь, разъединён. Не будет успеха в нашей политике, если мы не воссоединим эти народы. Будем надеяться, что любая власть, за которую не будет стыдно, сделает так, чтобы никогда мы больше не были чужими. Вечная память почившим», — сказал отец Чаплин.

На памятной акции были и те, кто воочию видел события в Одессе, когда десятки тысяч русскоязычных граждан выступали против Майдана. Супруги Вадим и Виктория Цыгановы успели побывать в Крыму в конце зимы 2014 году, а весной посетили Одессу. По словам Вадима, никто из одесситов не верил в победу украинских неонацистов на их земле.

«Они говорили: «У нас здесь Россия, тут у них ничего не получится, это русский город, у нас всё под контролем». И мы видели, как пришло 25 тысяч человек с русскими флагами, но случилось то, что случилось. Я хочу, чтобы мы вспомнили тех людей, которых убивали и добивали. Били обгоревших людей арматурой, добивали беременных. Я видел, как их президент вставал на колени. Мы никогда не творили таких безумств. Простите нас, я встану на колени в память, в дань уважения тем людям, которые погибли тогда в Одессе», — сказал Цыганов и перекрестившись встал на колени.

В конце мероприятия участники приняли резолюцию, в которой осудили украинский неонацизм и призвали власти России не идти на компромиссы с ним. От нового украинского руководства потребовали всестороннего расследования произошедшей трагедии. Также организаторы акции потребовали признания ДНР и ЛНР со стороны России и обеспечения безопасности русскоязычного населения, проживающего за пределами Российской Федерации.

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