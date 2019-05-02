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Лавров о позициях РФ и США по Венесуэле: «Я не вижу, как можно совместить»

Политика

Кремль готов к переговорам с США

Лавров о позициях РФ и США по Венесуэле: «Я не вижу, как можно совместить»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Ташкент, 2 мая 2019, 18:23 — REGNUM  Позиции России и США пока несовместимы по ситуации в Венесуэле. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ташкенте.

«Я не вижу, как можно совместить позиции (РФ и США по Венесуэле)», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, с одной стороны — позиция Вашингтона, который назначает «исполняющего обязанности президента другой страны», а с другой стороны — позиция Москвы, опирающаяся на принципы и нормы международного права.

При этом Лавров добавил, что Кремль готов к переговорам с США.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.

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