Министр энергетики США назвал российский газ «ненадежным»

Брюссель, , 17:55 — REGNUM Страны Европейского союза покупают у Российской Федерации дешевый, но «ненадежный» природный газ. Об этом, как передает телеканал France 24, сообщил министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе.

«Если вас (страны ЕС) заботит только дешевизна покупки, тогда вы не приобретете BMW или Mercedes-Benz… — сказал Перри. — Вы можете купить дешевле в другом месте, но это может быть ненадёжно».

По его словам, дело с российским голубым топливом обстоит так же.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля государственный секретарь США Майк Помпео в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам заявил, что Вашингтону не удалось убедить страны ЕС отказаться от строительства «Северного потока — 2».

По его словам, США пытались убедить ЕС отказаться от строительства «Северного потока — 2», но не преуспели.

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