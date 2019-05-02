Лавров: Майк Помпео позвонил мне, чтобы отметиться

Ташкент, , 17:48 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что накануне ему позвонил его американский коллега Майк Помпео и попросил Россию и Кубу не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я ему сказал, что Россия не вмешивается в дела других стран и посоветовал делать также», — сказал Лавров.

«Думаю, он инициировал телефонный разговор, чтобы потом сказать, что разговаривал со мной на эту тему», — отметил министр.

Сеогей Лавров находится 3−4 мая с рабочим визитом в Ташкенте