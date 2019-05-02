Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на российском канале

Киев, , 17:22 — REGNUM Выход на одном из российских федеральных каналов шоу с актером Владимиром Зеленским, которое было снято еще несколько лет назад, «имеет странный вид». Об этом сообщил избранный президент Украины на своей странице в соцсети Facebook.

«Эфир этого шоу … на мой взгляд имеет странный вид — у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», — написал Зеленский.

При этом он напомнил, что стать президентом Украины ему помогло именно «участие в телешоу», благодаря которым он стал популярным.

Напомним, в конце апреля 2019 г. представители НТВ анонсировали выход в эфир телеканала нового шоу, ведущим которого выступил избранный президент Украины Владимир Зеленский.

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