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Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на российском канале

Политика

В конце апреля 2019 г. представители НТВ анонсировали выход в эфир телеканала нового шоу, ведущим которого выступил избранный президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на российском канале
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 2 мая 2019, 17:22 — REGNUM  Выход на одном из российских федеральных каналов шоу с актером Владимиром Зеленским, которое было снято еще несколько лет назад, «имеет странный вид». Об этом сообщил избранный президент Украины на своей странице в соцсети Facebook.

«Эфир этого шоу … на мой взгляд имеет странный вид — у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», — написал Зеленский.

При этом он напомнил, что стать президентом Украины ему помогло именно «участие в телешоу», благодаря которым он стал популярным.

Напомним, в конце апреля 2019 г. представители НТВ анонсировали выход в эфир телеканала нового шоу, ведущим которого выступил избранный президент Украины Владимир Зеленский.

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Политическая жизнь Украины
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