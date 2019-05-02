США намерены поставить сирийским курдам ПЗРК «Стингер»

Дамаск, , 16:43 — REGNUM Турецкое издание Yeni Safak сообщает, что Соединенные Штаты собираются поставить боевикам Рабочей партии Курдистана в Сирии ПЗРК «Стингер». Издание ссылается на местные источники в этом регионе.

Регион к востоку от реки Евфрат контролируется созданными и финансируемыми США Сирийскими демократическими силами. Основу данных вооруженных формирований составляют курдские отряды Народных защитников. Турция считает их сирийской ветвью запрещенной Рабочей партии Курдистана и внесла в список террористических организаций.

Под контролем сирийских курдов при поддержке международной коалиции во главе с США находится 28 процентов территории Сирии. Здесь расположено 70 процентов нефтяных месторождений страны.

По информации Yeni Safak, поставка американских зенитно-ракетных комплексов поддерживается Израилем. Издание пишет, что в ходе недавней встречи израильтян и сирийских курдов Тель-Авив пообещал поставить им мощные противотанковые управляемые ракетные комплексы «Спайк».

Турецкая газета также сообщает, что 30 бойцов из Сирийских демократических сил уже прошли обучение обращению с ПЗРК «Стингер». Работа по развертыванию средств ПВО в Сирии координируется США и СДС в рамках специальной совместной стратегии.