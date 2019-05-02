В Латвии нечем платить за ремонт дорог

Рига, , 16:30 — REGNUM Ремонт дорог в Латвии в значительной степени финансируется средствами из европейских фондов. Однако в последние время объем доступных средств для этих целей уменьшается, сообщает новостной портал lsm.lvсо ссылкой на Panorāma.

Так, в 2015 году было доступно около 126 млн евро, а в 2020-м — будет менее 23 млн евро. На данный момент дефицит средств для ремонта дорог уже превышает 4 млрд евро, а чтобы его погасить необходимо 636 млн евро ежегодно. Несмотря на то, что планируется увеличение госфинансирования дорожного строительства с 183 до 191 млн евро к 2021 году, по расчетам из них только около 139 млн евро будут выделены на ремонт.

На фоне этого растут взносы для автомобилистов. Так, за счет них в 2019 году госбюджет будет пополнен на 661 млн евро, и 576 млн из этой суммы приходится на акцизный налог на топливо. Неоднократные призывы направить эти средства на ремонт дорого не находят политической поддержки.