В Литве слова Паксаса о БелАЭС назвали «предвыборным трюком»

Вильнюс, , 16:27 — REGNUM Белорусская АЭС могла бы стать источником электроэнергии для всего региона, заявил сегодня, 2 мая, депутат Европарламента, экс-президент Литвы Роландас Паксас, комментируя журналистам итоги встречи с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем. Слова главы белорусского ведомства и Паксаса цитирует агентство БЕЛТА. Литовский политик напомнил о планах по строительству сразу трёх АЭС в регионе — в Литве, Калининградской области РФ и в Белоруссии. Последняя станция практически построена.

«Почему не договориться и построить одну, которая бы обеспечила нужды этого региона? Такую политику надо проводить, чтобы людям было лучше», — говорил Паксас, признавая, что сам сторонник атомной энергетики.

При этом в отличие от позиции официального Минска, он БелАЭС считает безопасной.

«Мне показывали, сколько было международных институтов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть эту станцию. Я не эксперт, я политик. И я понимаю, что политика — это искусство убеждения. Если бы такая группа постоянно, прозрачно смотрела и сказала выводы, думаю, это бы очень помогло», — сказал он.

До этого Паксас встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а после встречи говорил, что в Литве вопрос БелАЭС используют в политических целях. «Не секрет, что определенные политические силы в Литве и не только используют строительство атомной станции для достижения политических целей. Я не думаю, что белорусы строят себе небезопасную станцию. Лично я сторонник атомной энергетики», — отметил Паксас.

Руководитель литовского Центра исследований Восточной Европы политолог Линас Кояла считает, что Паксас своим визитом в Минск попросту хочет напомнить о себе накануне выборов в Европарламент, которые состоятся 26 мая.

«Видно очевидное желание показаться и привлечь к себе дополнительное внимание, которое может принести определённые дивиденды на выборах. Используется та тема, которая актуальная — Островецкая АЭС и её будущее. Это желание показать, что определённые политики якобы имеют подход к руководителям соседних стран и могли бы участвовать в решении тех или иных проблем», — сказал Кояла литовскому национальному вещателю LRT.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве встречу Паксаса и Лукашенко также интерпретируют, как некий план российских властей против Литвы, а в СМИ Литвы посчитали, что эта встреча нужна была самому Лукашенко, который «после похолодания отношений с Москвой, стал озираться на Запад».

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Напомним также, что Паксас 5 декабря 2018 года в Москве встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и президентом РФ Владимиром Путиным.

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