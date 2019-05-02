В Ташкенте рассмотрят вопрос производства «фейковых новостей»

Ташкент, , 16:24 — REGNUM В столице Узбекистана 3 мая стартует международный форум «СМИ для демократии: журналистика в период глобальных изменений. Правда и дезинформация, профессионализм и некомпетентность», передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана (НАЭСМИ), форум объединит ведущих представителей масс-медиа, политических, государственных, общественных, международных организаций, дипломатического корпуса и других.

По словам представителя этой организации, сегодня, беспрепятственный доступ к интернет-ресурсам, наличие возможностей публикации собственного мнения в соцсетях и его публичного распространения, зачастую превращают любого человека в «журналиста», имеющего собственный рупор по массовому распространению информации.

«Мы ежедневно сталкиваемся с фактами, когда некомпетентность в поиске и распространении информации порождает «фейковые новости», неточности и необъективное освещение событий, представление собственной или «частной» точки зрения и выдача ее за «истину в первой инстанции», отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в Узбекистане имеются факты, когда журналисты национальных и зарубежных СМИ, работающих в республике, не руководствуются профессиональными правилами журналистики.

С другой стороны, отметил он, всем известен постулат, что демократия не может существовать без свободы прессы. «Если журналисты перестанут выявлять различные нарушения и говорить правду власть имущим, общество не будет справедливым. Без сильных, независимых, демократичных и высоко профессиональных СМИ невозможно добиться полного консенсуса между обществом и государством», указал представитель НАЭСМИ.

В этой связи, участники форума обсудят вопросы журналисткой этики, подискутируют о том, где проходит грань между качественным освещением событий и непроффесиональным подходом.

Мероприятие завершится вкусным и красочным вечерним фестивалем «Журналистлар бахори — 2019» с конкурсами национальных блюд и костюмов. Этот фестиваль призван продемонстрировать гостям и участникам национальные традиции и обычаи, самобытную культуру различных регионов, которую представят журналисты региональных телестудий.

Также, предстоит и традиционное определение лучших из лучших в различных номинациях фестиваля «Журналистлар Бахори» (Весна журналистов), их поощрение ценными призами