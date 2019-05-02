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Войска ДНР уничтожили противотанковый комплекс украинских боевиков

Политика

Из него украинские боевики планировали обстрелять окраины Донецка

Донецк, 2 мая 2019, 15:45 — REGNUM  Вооруженные силы Донецкой Народной Республики уничтожили противотанковый ракетный комплекс украинских боевиков «Стугна-П», который находился на украинских позициях в районе Донецка. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, 1 мая украинские боевики из 57-й мотопехотной бригады под прикрытием огня из минометов и стрелкового оружия намеревались обстрелять населенный пункт Спартак, который расположен в пригороде столицы ДНР — города Донецка. Обстрел планировалось произвести из противотанкового комплекса «Стугна-П».

Но войска ДНР открыли ответный огонь и ликвидировали двух украинских боевиков вместе с дорогостоящим противотанковым управляемым ракетным комплексом.

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Артобстрелы республик Донбасса
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