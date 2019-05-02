Зеленский нашел, что общего осталось у России и Украины

Киев, , 15:37 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное антироссийское заявление, рассказав, что общего осталось у России и Украины. Соответствующее заявление Зеленский опубликовал сегодня, 2 мая. на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Зеленского, после того, как Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война, из общего у России и Украины осталось только одно — государственная граница.

«2295 километров и 400 метров «общего», — пишет Зеленский.

При этом избранный президент требует, чтобы Россия «вернула контроль» за каждым миллиметром украинской границы Киеву. Примечательно, что в свое время примерно с таких же заявлений начинал свое президентство Петр Порошенко, также требовавший «контроля над границей».

Кроме того, Зеленский отметил, что запрет экспорта российской нефти и нефтепродуктов на Украину, начало выдачи российских паспортов гражданам Украины в упрощенном порядке, задержание украинских моряков в Керченском проливе «ни на йоту не приближает» разрешение спорных вопросов между Киевом и Москвой.

Такие отношения никак нельзя назвать братскими, подытожил избранный президент Украины.