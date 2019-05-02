В Литве удивились встрече Лукашенко с Паксасом

Вильнюс, , 15:23 — REGNUM На официальном портале администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко сегодня, 2 мая, опубликовано сообщение о встрече главы Белоруссии с экс-президентом Литвы, депутатом Европарламента Роландасом Паксасом. Сам факт встречи и лицо, которое было приглашено, вызвало удивление как литовских СМИ, так и отдельных политиков и обозревателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Поскольку мы соседи, а их не выбирают, они от Господа, нам придется жить, как соседям, хотим мы этого или нет. Чтобы жить мирно и дружно (мы иного пути в Беларуси не видим, вы это хорошо знаете и понимаете), надо общаться и разговаривать на различные темы, начиная от общей проблемы безопасности в регионе (сейчас, вы знаете, в Европе штормит, и очень сильно, дай бог, чтобы этот шторм успокоился). С другой стороны, есть местные проблемы. К примеру, строительство атомной станции — тема, которая очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована», — цитирует слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

«Несмотря на политические разногласия, их уровень очень высокий. Мы всегда с большим удовольствием поставляли миллионы тонн товаров через Литву, нам комфортно было работать в ваших портах. Очень много наших людей с туристическими целями посещает Литву, и мы никогда не препятствовали тому, чтобы литовцы к нам приезжали», — сказал Лукашенко, добавив, что визит Паксаса — это «хорошее начало обсуждения существующих проблем».

Высказывания самого Паксаса пресс-служба Лукашенко не цитирует.

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«Александр Лукашенко, кажется, снова принялся за обычную тактику: после похолодания отношений с Москвой, стал озираться на Запад», — комментируя встречу, пишет литовский портал Delfi. Портал 15min.lt пишет, что эта встреча не только не была анонсирована, о ней даже не знало посольство Литвы в Минске.

В свою очередь старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс на своей страничке в социальной сети Facebook пишет: «На самом деле очень интересно, какую роль Кремль отвёл Роландасу Паксасу. Ни с Путиным, ни с Лукашенко ни один член Европарламента не может встретиться по своей инициативе. Интересно и то, что Кремль наверняка отлично понимает, что шансы Паксаса переизбраться в Европарламент нулевые. Но такие встречи организовывают именно сейчас».

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Паксас 5 декабря 2018 года в Москве встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и президентом РФ Владимиром Путиным.

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