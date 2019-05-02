Четверг, 2 Мая 2019 года
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НАТО перебрасывает авиацию к Калининградской области

Политика

Готовится смена контингентов так называемой воздушной полиции НАТО в Прибалтике, которая следит за полётами российской боевой авиации из и в Калининградскую область

НАТО перебрасывает авиацию к Калининградской области
JAS-39 Gripen

Калининград, 2 мая 2019, 15:15 — REGNUM  В странах Прибалтики сегодня, 2 мая, сменяется контингент так называемой миссии воздушной полиции НАТО — созданной специально для сопровождения российской боевой авиации в воздушном пространстве Балтийского моря, курсирующей из и в Калининградскую область — польские и германские ВВС сменят венгры, испанцы и британцы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным минобороны Литвы, ВВС Испании и Венгрии будут дислоцированы в Литве, на авиабазе НАТО под Шяуляй. Венгры прибывают с четырьмя истребителями JAS-39 Gripen, испанцы — с пятью F-18.

Немецкий контингент на эстонской аивабазе Эмари сменят ВВС Великобритании с истребителями Eurofighter Typhoon.

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Милитаризация Прибалтики
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