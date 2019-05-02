«Хиханьки-хаханьки отменяются, Зеленский захочет заявить о себе серьезно»

Киев, , 14:32 — REGNUM Украинские эксперт ожидают, что команда нового президента Владимира Зеленского организует нестандартную инаугурацию.

В частности, политолог Олег Саакян прогнозирует, что в штабе Зеленского акцентируют внимание «на символизме и смысле».

«Вероятно, что сразу после инаугурации в парламенте Зеленский направится в госпиталь, встретится там с военными и проведет день с военными… Не думаю, что будет какая-то виртуальная история или какие-то хиханьки-хаханьки. Наоборот, господин Зеленский захочет завить о себе достаточно серьезно. Это будет сделано нестандартными шагами», — сказал Саакян 2 мая в эфире одного из украинских телеканалов.

Он также не исключает, что часть инаугурации проведут на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«По регламенту нужно формальную часть инаугурации провести в парламенте. Все остальное в этот день может происходить абсолютно по разным сценариям. Речь идет о «фишечках». Может быть тематическая локация, где господин Зеленский встретится с людьми или соберется митинг. Возможно, продолжат традицию со стадионом, где проведут часть инаугурации… Сейчас можно допускать что угодно. В команде Зеленского до сих пор точно не знают, что они будут делать. Есть часть идей, которые они набросали. Теперь их отфильтровывают и посмотрят, что из этого можно реализовать», — подытожил Саакян.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что решили сохранить традицию инаугурации в Верховной раде, однако думают и о «фишечках» для церемонии. На одном из ближайших заседаний в мае Верховная Рада должна назначить дату проведения инаугурации Зеленского.