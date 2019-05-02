Великобритания рассмотрит вопрос участия в борьбе с Боко Харам*

Майдугури, Нигерия, , 14:50 — REGNUM Правительство Великобритании обсудит вопрос оказания помощи Нигерии в борьбе с террористами Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время на северо-востоке Нигерии наблюдается вспышка террористической активности, передает The Guardian Africa со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании.

Джереми Хант подчеркнул, что кризис в Нигерии рискует перерасти в гуманитарную катастрофу подобную Йеменской. Он заявил, что правительство Великобритании продолжит дискуссию о том, что страна может предпринять для оказания гуманитарной помощи и военной поддержки для борьбы с террористической группировкой.

«Все критерии указывают на то, что, если не принять срочных мер, ситуация значительно ухудшится. С ситуацией можно справиться с помощью согласованных действий правительства Нигерии и международной помощью», — заявил Хант в Майдугури, одной из остановок своего недельного турне по Африке.

Великобритания выделяет 240 миллионов фунтов стерлингов (около 313 миллионов долларов США) на помощь Нигерии, из них 100 миллионов (около 130 миллионов долларов США) идут на разрешение конфликтов на северо-востоке страны. Кризис распространился в соседние Чад, Нигер и Камерун.