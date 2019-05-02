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Меркель призвала европейские страны на борьбу с терроризмом в Сахеле

Политика

«Проблема очень серьезная»

Уагадугу, 2 мая 2019, 14:27 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель выразила беспокойство из-за участившихся террористических атаках в Западной Африке. Она призвала лидеров европейских стран принять активные меры по разрешению сложившейся ситуации, передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление Меркель перед лидерами большой пятерки стран Западной Африки.

В настоящий момент Меркель находится в трехдневном визите по странам Западной Африки. Вчера, 1 мая, она прибыла Буркина-Фасо, позже канцлер Германии посетит Мали и Нигер. В столице Буркина-Фасо Уагадугу состоялась встреча Меркель с лидерами Мали, Мавритании, Нигера, Чада и Буркина-Фасо.

Меркель подчеркнула, что решение проблемы терроризма в Сахеле — ответственность не только пяти держав Западной Африки, но и европейских стран.

«Европа должна принимать больше срочных мер. Некоторые шаги уже были внедрены, но некоторые так и не были исполнены. Поэтому я приму все меры для того, чтобы эти шаги были немедленно исполнены, мы должны проявлять взаимное доверие, так как проблема очень серьезная», — подчеркнула Меркель.

Со своей стороны, президент Буркина-Фасо Роч Марк Каборе заявил о необходимости принятия мер в отношении гражданской войны в Ливии, которая, по его мнению, оказывает непосредственное влияния на рост напряженности в Сахеле.

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