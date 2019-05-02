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Правящие в Литве крестьяне-зелёные не исключают ухода из власти

Политика

Если Союз крестьян и зелёных Литвы проиграет выборы президента Литвы и выборы в Европарламент, то они не исключают уход из власти

Вильнюс, 2 мая 2019, 13:48 — REGNUM  Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 2 мая, публично заявил, что не исключает, что после майских выборов президента Литвы и выборов в Европарламент, может измениться и правящая коалиция в Сейме и, соответственно, правительство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Такую возможность не исключает и лидер правящих Союза крестьян и зелёных Рамунас Карбаускис. Если партия проиграет президентские выборы и на них победят консерваторы Ингрида Шимоните или Гитанас Науседа (Карбаускис заявил, что и Науседу считает кандидатом от консерваторов), а также проиграет выборы в Европарламент, то он поставит вопрос о выходе крестьян-зелёных из правящей коалиции.

«Зачем ещё полтора года пытаться доказать то, что не удалось доказать сейчас — если люди считают, что подходит такой вариант, когда Габриэлюс Ландсбергис (лидер консерваторов — прим. ИА REGNUM) премьер, и Витаутас Ландсбергис — фактический руководитель страны, неважно кого там выберу, Шимоните или Науседу. В этом случае, зачем мучится? Можно объявлять преждевременные парламентские выборы или создавать правительство меньшинства, которое сформируют консерваторы», — заявил Карбаускис.

При этом такая возможность исключена только в случае победы на президентских выборах Саулюса Сквернялиса. «Без Саулюса, значит с консерваторами», — сказал Карбаускис.

Напомним, первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая. Второй тур, вместе с выборами в Европарламент, 26 мая. Фаворитами являются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, экономист Гитанас Науседа и действующий премьер Саулюс Сквернялис. Всего в выборах участвуют девять кандидатов.

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Выборы президента Литвы
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