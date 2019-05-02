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Украинские войска за год оккупировали 24 квадратных километра Донбасса

Политика

Оккупанты при любом удобном случае занимают территорию «серой» зоны на линии фронта

Украинские войска за год оккупировали 24 квадратных километра Донбасса
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Киев, 2 мая 2019, 13:48 — REGNUM  Вооруженные силы Украины за прошедший год смогли дополнительно оккупировать 24 квадратных километра территории Донбасса. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил командующий операцией объединённых сил (украинские оккупационные силы в Донбассе) генерал Сергей Наев.

«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — сказал Наев.

Также он проинформировал, что украинские оккупанты в Донбассе «вывели из незаконного оборота» 374 единицы оружия и почти 252 кг взрывчатки.

Кроме того, оккупанты «изъяли в пользу государства» материальные ценности на сумму, эквивалентную 10,3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2014 года в на Украине при прямом участии США был совершен государственный переворот, в ходе которого к власти пришли бандеровцы и их приспешники. Жители Крыма провели референдум о самоопределении и вернулись в состав России. Жители Донбасса выступили против захвата власти в Киеве, но бандеровцы бросили против них войска с тяжелой техникой.

Жители Донбасса были вынуждены отстаивать свою независимость с оружием в руках и создали Донецкую и Луганскую Народные Республики. Донбасс добился военной победы над украинскими оккупационными силами и фронт стабилизировался. Однако украинские окупанты постоянно устраивают обстрелы территорий республик и при любом удобном случае занимают населенные пункты в так называемой «серой» зоне между двумя линиями окопов.

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Война в Донбассе
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