Премьер Литвы предлагает «между строк» читать ответ Белоруссии об АЭС

Вильнюс, , 13:44 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 2 мая, повторил свою трактовку ответа премьера Белоруссии Сергея Румаса о предложении Литвы переоборудовать станцию в газовую. Румас, напомним, отверг такую возможность, назвав её нецелесообразной.

Тем не менее, Сквернялис обращает внимание на слова Румаса о том, что строительство БелАЭС — в финальной стадии. А значит, считает литовский премьер, официальный Минск как бы намекает, что если бы такое предложение Вильнюс сделал 10 лет назад, на начальном этапе, то его бы серьёзно рассматривали. «По сути это ответ между строк, что это можно было сделать тогда, когда проект был в зачаточной стадии, и это нужно было сделать. Бывшие тогда у власти поступили халатно», — сказал Сквернялис в интервью радиостанции Žinių radijas.

Читайте также: Премьер Литвы выразил готовность к сотрудничеству с Белоруссией по БелАЭС

Он также повторил, что важной новостью считает готовность Белоруссии обсуждать единую систему мониторинга и обмена информации об экологической ситуации в районе АЭС.

Читайте также: Белоруссия ответила премьеру Литвы на его «план-хулиган» по БелАЭС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сквернялис отправил официальное предложение на имя премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса остановить финальную стадию строительства БелАЭС, модернизировать всю инфраструктуру станции для её преобразования в газовую электростанцию. При этом непосредственно газом Белоруссию при этом якобы сможет обеспечить Литва, что сделает Белоруссию «независимой от Газпрома». Минск отверг такую возможность, а эксперты даже в Литве раскритиковали предложение премьера, назвав его заранее невыполнимым.