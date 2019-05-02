Политолог обвинил элиты Украины в нежелании расследовать трагедию в Одессе

Киев, , 13:27 — REGNUM Старые политические элиты Украины в принципе не заинтересованы в расследовании резонансных убийств журналистов, людей на майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе.

Об этом 2 мая в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог Николай Давыдюк.

«Это дела, которые отложены в далекий ящик, на которых отдельные политики пытаются спекулировать, делать себе имя, ходить по церквям. Старые политические элиты вообще не заинтересованы в качественных расследованиях и наказании виновных. Общество ждет правду, какой бы тяжелой она не была», — сказал Давыдюк.

Он считает, что украинские политики используют человеческие трагедии и раскалывают общество, чтобы удержаться при власти.

«Количество расколов в стране равняется количеству партий, которые проходят в парламент. Поэтому политики цепляются за любой раскол — или языковой, или человеческую трагедию… Они пытаются это конвертировать в дешевые политические баллы», — добавил эксперт.

По его мнению, чтобы такие трагедии на Украине больше не повторялись, властям нужно реально карать виновных, «потому что это убийство полсотни человек не может пройти бесследно».

Он также напомнил, что в мировой практике организаторы и исполнители военных преступлений карались через десятилетия.

«Преступления Второй мировой войны, преступления, который были совершены военными преступниками на Балканском полуострове, карались даже не через пять лет и не через 10 лет. Проходили десятки лет и люди были наказаны, они понесли ответственность. Конечно, хочется, чтобы в Украине это проходило быстрее, динамичнее. К большому сожалению, система упирается и не хочет их (преступников — ред.) сдавать», — подытожил Давыдюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая внефракционный депутат Юрий Бойко обвинил украинские власти в организации трагедии, которая произошла в 2014 году в Одессе, в Доме профсоюзов.

«Я понимаю, почему нынешняя власть не проводила расследование. Они боялись, что дойдут до самих себя, потому что сами это организовали, но мы добьемся расследования… Сегодня пятилетие этой жуткой трагедии», — сказал Бойко.

Напомним, в результате пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года погибло 48 человек пророссийской ориентации, выступавшие против государственного переворота в Киеве, еще более 200 получили ранения. Сегодня на Куликовом поле в Одессе проходит митинг памяти. В нем принимают участие до 200 человек и порядка 2,5 тыс. силовиков.