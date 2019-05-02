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Путин назначил начальника УМВД по Ивановской области

Политика

Управление МВД региона возглавил Владимир Жигайло

Иваново, 2 мая 2019, 13:16 — REGNUM  Полковник полиции Владимир Жигайло назначен на должность начальника Управления МВД России по Ивановской области указом президента РФ Владимира Путина от 1 мая. Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Николаевич Жигайло родился 20 марта 1965 года в селе Жигайловка Корочанского района. Последняя должность, которую он занимал — заместитель начальника управления МВД РФ по Белгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке прежнего начальника УМВД по Ивановской области Андрея Лузина, занявшего должность в декабре 2014 года, стало известно в феврале 2019 года. В пресс-службе МВД тогда сообщили, что решение было принято после проведения целевой проверки в регионе, которая проходила в январе. По ее результатам были выявлены серьезные упущения и недостатки системного характера в организации оперативно-служебной деятельности.

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