Украинский командующий рассказал об успехах ВСУ в Донбассе

Киев, , 13:15 — REGNUM За прошедший год в Донбассе украинские войска вернули под контроль правительства Украины пять населенных пунктов и территории общей площадью до 24 км². Об этом 2 мая на брифинге заявил командующий т.н. «Операции объединенных сил» (ООС) Сергей Наев.

«В течение года благодаря тщательно спланированным мероприятиям и решительным действиям, не нарушая Минские соглашения, Объединенным силам удалось улучшить тактическое положение на отдельный участках, на расстоянии от 2 до 5 км. Результатом этого стало возвращение под контроль Украины территорий общей площадью около 24 км², в том числе трех населенных пункта — хутор Вольный, Южное, Шумы. Вернулись под военный контроль населенные пункты: Викторовка, Розовка», — сказал Наев.

При этом, по его словам, за прошлый год ООС сократили потери личного состава по сравнению с 2017 годом на 14%.

«Потери Объединенных сил удалось в определенной мере уменьшить. Хотел бы поблагодарить за это командиров всех уровней… Общее уменьшение потерь произошло на 14%… Вместе с тем нами не прекращались мероприятия по усилению контроля над территориями, которые принадлежат украинскому народу… За год проведения Операции Объединенных сил уничтожено 16 беспилотных летальных аппаратов оперативно-стратегического уровня типа «Орлан 10», — рассказал украинский военный.

Он также сообщил, что за прошлый год украинские силовики проверили на наличие взрывоопасных предметов более 4500 га, уничтожено более 52 тыс взрывоопасных предметов. При этом восстановлено 1000 га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2018 года в Донбассе началась т.н. «Операция объединенных сил», а т.н. «антитеррористическая операция» официально завершилась. Если ранее «АТО» руководила Служба безопасности Украины, то ООС руководят военные, координируя свои действия с местными органами власти и другими ведомствами.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам для урегулирования ситуации в Донбассе, но предлагает не прибегать к языку угроз и надеется, что на ближайшей встрече в «нормандском формате» РФ продемонстрирует готовность к деэскалации.