«Нет расследования и нет наказания»: 5 лет жуткой трагедии в Одессе

Киев, , 13:09 — REGNUM Внефракционный депутат, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко обвинил нынешние украинские власти в организации трагедии, которая произошла в 2014 году в Одессе, в Доме профсоюзов.

Соответствующее заявление Бойко сделал 2 мая в Одессе.

«Я понимаю, почему нынешняя власть не проводила расследование. Они боялись, что дойдут до самих себя, потому что сами это организовали, но мы добьемся расследования… Сегодня пятилетие этой жуткой трагедии. Самое страшное, что на этом месте, где погибли люди, нет памятника. Эта власть не удосужилась его поставить. Нет расследования и наказания тех, кто сделал эту страшную трагедию, кто убил людей», — сказал Бойко.

По его словам, по сути украинские власти так и не провели расследование одесской трагедии 2014 года.

«Как только сменится эта власть, а она уходит, мы добьемся справедливого расследования, потому что его как такового не было. Добьемся, чтобы виновные были привлечены к ответственности и отвечали по закону за это страшное злодеяние. Для таких трагедий нет срока давности. Пройдет пять лет, год, два и эти негодяи будут наказаны, будут отвечать перед законом за то, что они третировали родственников (погибших — ред.), издевались над людьми», — рассказал Бойко.

ИА REGNUM отмечает, что 2 мая отмечается пятая годовщина трагических событий 2014 года, когда в Одессе произошли массовые столкновения между радикалами и пророссийскими активистами. Полиция не смогла предотвратить конфликт и столкновения. В результате пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения — пострадали люди, выступавшие против государственного переворота в Киеве зимой 2014 г.

Сегодня, 2 мая, на Куликовом поле в Одессе проходит митинг памяти. В нем, по информации силовиков, принимают участие до 200 человек.

«Мы задействовали 2,5 тыс. правоохранителей, поскольку понимали, что отдельные силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Мы учитывали все возможные случаи», — рассказал прессе первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

С 1 мая в Одессе полиция ввела контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах проводится тщательная проверка транспортных средств. На усиленный режим несения службы перешло около 2500 правоохранителей.