Оппозиция в Бенине требует пересмотреть избирательный процесс после выборов

Порто-Ново, , 12:57 — REGNUM Оппозиция Бенина обратилась к президенту страны с просьбой остановить избирательный процесс после проведения выборов в парламент, сопровождавшегося большим количеством нарушений и протестами.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, оппозиция объединила различных представителей политических кругов: двух бывших президентов Бенина Бони Яйи и Нисефора Согло, его жену Розин Согло Виейра, бывшего министра Кандида Азаннай, представителя партии «Либеральный социальный союз» Себастьяна Аджавона, проживающего в эмиграции.

Нисефор Согло выступил с совместным заявлением, выдвинутым несколькими оппозиционными партиями. По его словам, оппозиция высоко оценила многочисленные акции протесты граждан, выступавших против парламентских выборов.

Как сообщил Согло, оппозиция Бенина требует от президента возобновить переговоры при участии всех политиков и дать разъяснение по избирательному процессу.

В этом время представители избирательной комиссии продолжают подсчет голосов выборов в парламент, в которых не принял участие ни один представитель оппозиции. Интернет-сервис, отключенный в конце прошлой недели во время выборов, снова начал работать.

Кроме того, оппозиция утверждает, что выборы в стране не были свободными и демократическими. Министр иностранных дел Сакка Лафиа выступил с заявлением правительства, что прошедшие выборы соответствовали принципам свободы и демократии.