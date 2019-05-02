Вильнюс, Литва, , 12:42 — REGNUM

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Литвы, который руководил ей 24 года, с 1994 по 2017, Зенонас Вайгаускас предположил, что выборы президента Литвы будут сфальсифицированы путём массового вброса бюллетеней за кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните. Вайгаускас не исключил, что бюллетени с голосами за Шимоните уже отпечатаны и будут вброшены в дни предварительного голосования и в день самих выборов 12 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 мая. В доказательство он на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фотографию действительного бюллетеня с отметкой за Шимоните. Эта фотография, пояснил многолетний глава Центризбиркома, «гуляет» в настоящий момент по социальным сетям.

«Это грубое нарушение избирательного законодательства. Голосование ещё не началось, ни один бюллетень ни один избиратель ещё не получил, а бюллетени за правильного кандидата уже готовятся! На бюллетени уже стоит печать, есть отметка в пользу одного из кандидатов. (…) Голосование начнётся только в понедельник, а голосовать можно будет со среды. Что это? Центральная избирательная комиссия обязана начать срочное расследование», — написал в Facebook Вайгаускас.

Он выразил возмущение, что в настоящий момент «готовятся заготовки, которые в день голосования пачками будут вбрасываться в урны для голосования». «Или ими будут заменять «не правильно» заполненные бюллетени избирателей», — добавил он.

Вайгаускасу публично ответила и сама Шимоните, которая иронизировала над профессионализмом многолетнего главы ЦИК, указав, что голосование литовцев за рубежом уже началось, поэтому «гуляющие» по интернету бюллетени в её пользу — это просто воля зарубежных литовцев, которые уже получили бюллетени.

Выборы президента Литвы состоятся 12 мая, а второй тур голосования — 26 мая. Фаворитами являются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, экономист Гитанас Науседа и действующий премьер Саулюс Сквернялис. Всего в выборах участвуют девять кандидатов.